Natočte si EKG u chytrých hodinek od Samsungu. Ukážeme vám, jak na to

Samsung u hodinek Galaxy Watch3 sice myslel na hardware pro měření krevního tlaku a natočení EKG, ovšem kvůli chybějícím certifikacím v Evropě není žádná z těchto funkcí v hodinkách oficiální cestou k dispozici. Není to však žádné tajemství, Samsung absenci těchto dvou funkcí avizoval již při představení hodinek, a my jsme si to v jejich recenzi jen potvrdili. V dnešním článku vám však i přesto ukážeme, jak si můžete neoficiálně spustit natočení EKG i v Česku.

Po návodu, jak změřit krevní tlak si můžeme neoficiálně ukázat i natočení EKG na nejnovějších hodinkách Galaxy Watch3 i na starších Galaxy Watch Active2. Postup je rámcově stejný jako v našem předešlém článku, budete jen potřebovat novější aplikaci Samsung Health monitor pro smartphone řady Galaxy a také stejnojmennou aplikaci pro hodinky s Tizenem. Vše navíc vyřešíte pomocí telefonu a hodinek, počítač nebudete vůbec potřebovat. V opačném případě by byl postup aktivace EKG řádově složitější.

Důležité upozornění Samotný postup aktivace EKG provádíte na své vlastní riziko, funkce nebyla schválena pro použití v Česku, takže je vše bez jakékoliv záruky. Navíc se jedná jen o informační měření, v případě jakýchkoliv zdravotních problémů je vždy důrazně doporučena okamžitá návštěva lékaře. Měřit EKG pomocí hodinek navíc nesmíte tehdy, pokud používáte defibrilátor nebo máte implantované jiné elektronické zařízení.

A můžeme se do toho pustit. Nejdříve přejděte v hodinkách do Nastavení - O hodinkách - Software a pětkrát poklepejte na Verze Softwaru. Tím aktivujete Vývojářský režim. Musíte však ještě přejít o úroveň výše, odrolovat úplně dolů a aktivovat položku Ladění tak, aby byla na hodnotě Zapnuto. V mobilní aplikaci Galaxy Wearable přejděte do sekce O hodinkách, kde aktivujte položku Instalovat neznámé aplikace.

Následně je třeba do telefonu nainstalovat aplikaci APK4TPK nebo aplikaci TPKpusher (často funguje jen jedna z nich), současně přitom buďte připojeni k hodinkám přes Bluetooth. V telefonu potvrďte instalaci pluginu do hodinek, a čekejte, než se vám v hodinkách ukáže na poslední pozici v hlavní nabídce aplikace Samsung Health Monitor.



Měření na hodinkách Galaxy Watch3

Do smartphonu si stáhněte a nainstaluje stejnojmennou aplikaci, jejíž aktuální upravenou verzi naleznete zde. Samozřejmě je možné, že postupem času dojde k updatu obou aplikací, takže si budete muset na internetu najít jejich novější upravené verze.



Ve smartphonu si můžete natočená EKG prohlédnout v aplikaci Samsung Health Monitor

Spusťte aplikaci v hodinkách, přejděte na měření EKG, a následně bude třeba pokračovat v telefonu v aplikaci Samsung Health Monitor. Ta vám ukáže základy měření, nastavíte si v ní profil (jméno, příjmení, pohlaví a věk), odsouhlasíte všechny podmínky používání, a až poté se dostanete k fyzickému natočení EKG na hodinkách. Stačí si umístit hodinky na zápěstí a ukazováčkem druhé ruky se dotknout bočního tlačítka, které vás jinak vrací o úroveň zpět. Jeho součástí je totiž druhá elektroda. Tu hlavní najdete na vnitřní straně hodinek.

Jak probíhá točení EKG v hodinkách od Samsungu?

Samsung zatím natočená data nesynchronizuje s aplikací Samsung Health, ke svým měřením se tak dostanete jen přes aplikaci Samsung Health Monitor. Z natočených EKG můžete mít i grafický výstup v PDF, kde je vidět hardware a jsou zde zaznačeny případné symptomy, které jste při měření pociťovali. Tento dokument lze v případě potřeby nasdílet lékaři.



Ukázkové PDF s naměřeným EKG, které lze rychle nasdílet

Dokud však funkce nebude v Česku oficiálně schválená, má pouze nezávaznou informační hodnotu. Schvalovací procesy jsou navíc dost dlouhé, je tedy velmi složité předpovídat, kdy se hodinky od Samsungu v Evropě dočkají kýžené certifikace.

Samsung tedy v měření EKG stále dohání hodinky Apple Watch, které se v Česku naučily oficiální cestou točit EKG již loni v květnu.