Nejzajímavější Samsung poslední doby! Testujeme Galaxy A80 s otočným foťákem

Letošní řadu modelů Galaxy A od Samsungu doprovází podobná konstrukce, styl „3D Glasstic“ i postupně narůstající úhlopříčky displejů spolu s rostoucím číselným označením. A pokud máme hledat model, který vybočuje z řady, je to jednoznačně Galaxy A80. Smartphone s otočným fotoaparátem.

Samsung Galaxy A80 katalog rozměry a hmotnost: 165 × 77 × 9.3 mm

displej: 6.7", dotykový Super AMOLED, 1 080 × 2 400, 393 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 192 MB, baterie: 3 700 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 730 (8× Cortex-A76 + A55, 2 GHz, 8nm)

operační systém: Google Android 9.0 (Pie)

fotoaparát: 48MPx (8 000 × 6 000), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 70 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: až

Samsung sice již s touto konstrukcí není na trhu jediný (foťák překlápí i Asus ZenFone 6, který to do prodeje stihl rychleji), ale mít trojitý foťák s ToF kamerkou namířený na sebe, to je slušný potenciál k pořizování opravdu kvalitních selfíček. Nevyhnutelně se s tím ale pojí určité kompromisy v konstrukci telefonu.

Obří AMOLED displej

Samsung Galaxy A80 rozhodně není žádný drobeček! V zavřeném stavu má telefon rozměry 165 × 77 × 9,3 mm, při překlopení fotoaparátu se telefon protáhne do výšky ještě zhruba o dva centimetry. Galaxy A80 je na výšku trochu delší než Galaxy Note 9, byť šířka obou telefonů je zhruba stejná.

Redakční představení Samsungu Galaxy A80:

Displej navazující na rozměrné tělo dostal, u Samsungu zatím největší kdy použitou, úhlopříčku 6,7 palce. Jedná se o Super AMOLED s rozlišením 2 400 × 1 080 pix. Samsung displej označuje jako New Infinity, a to proto, že nemá žádný výřez ani průstřel, přičemž se snaží vyplňovat většinu čelní strany. V nabídce telefonu zůstávají známé displejové režimy, možnost aktivovat Noční režim, Filtr modrého světla i automatická regulace jasu.



Samsung Galaxy A80 dostal 6,7" AMOLED displej, ale chybí mu 3,5mm jack, takže musíte pro poslech hudby nebo FM rádia využít přibalená USB-C sluchátka

Součástí displeje je i optická čtečka otisků prstů. Na displeji je navíc od výroby nalepena ochranná fólie, což je vítaným bonusem. Ochranu svrchní části skla proti poškrábání jinak zajišťuje Gorilla Glass 3. „Gorilí“ sklo je použito i na zadním skleněném krytu, tentokrát jeho šestá generace. A protože se na sluchátkový reproduktor místo nenašlo, prostupuje zvuk přímo displejem. Ze začátku vám bude protistrana znít „divně“, ale velmi rychle si na to zvyknete.



Detail zadní skleněné strany. Fotomodul se při přepnutí na selfie přetáčí na čelní stranu

Šasi a výsuvno-otočná konstrukce jsou vyrobeny z kovu, což se podepsalo na celkové hmotnosti 220 gramů. Máme tak v rukou poměrně těžký smartphone. A zvykat si budete muset i na jiné uspořádání ovladačů. Na pravém boku je k dispozici pouze zamykací klávesa, a to trochu níže, kvůli vysouvací konstrukci. Tlačítko je i přesto velmi dobře dostupné palcem. Zhruba ve stejné úrovni jsou i dostatečně vystouplé regulátory hlasitosti, jsou jen umístěny na protilehlém boku.



Dodávaný 25W síťový adaptér a USB-C špuntová sluchátka

S klávesou Bixby se nepočítá, hlasový asistent je však v telefonu samozřejmě k dispozici. Česky ale stále nemluví. Nevyměnitelná baterie má kapacitu 3 700mAh, a můžete ji nabíjet zrychleně. Dodávaný adaptér EP-TA800 má nabíjecí výkon 25W. Pozor na to, že do něj zapojujete přibalený USB-C kabel. Výrobce v základní krabici s redukcí na USB-A nepočítá, stejně jako se nepočítá s bezdrátovým nabíjením.

Jeden fotomodul úplně na vše

Na zádech telefonu si můžete povšimnout výrazného fotomodulu, v němž jsou umístěny tři fotoaparáty. Hlavní snímač má rozlišení 48MPx a clonu f/2.0, sekundární 8MPx foťák (f/2.2) pořizuje ultraširokoúhlé snímky se 123° záběrem scény. Třetím do party je 3D Depth kamerka, která je použita v režimu Živého zaostření (a to i při natáčení videí) nebo při měření vzdáleností a objektů okolo vás.



Podívejte se, jak u Galaxy A80 funguje otočný mechanizmus

Spodní hrana je osazena reproduktorem a konektorem USB-C, sluchátkový jack chybí, výrobce však přímo do základního balení přibalil pecková sluchátka s koncovkou USB-C. Do poblíž umístěného šuplíčku vložíte dvě nanoSIM, každou z jedné strany. Na paměťové karty se místo nenašlo. Bude vám tak muset stačit 128GB úložiště, ovšem ani operační paměť nijak nestrádá. 8GB RAM má dostatečné rezervy i ke spouštění tech nejnáročnějších her a aplikací, výkon telefonu dodává 8nm Snapdragon 730, který v Antutu získal slušných 205 tisíc bodů.



Porovnání rozměrů se Samsungem Galaxy Note 9

Uvnitř telefonu je připravený Android 9.0 s nadstavbou One UI, ve které budou stávající majitelé Samsungů jako doma. Z jinak podobné aplikační nabídky můžeme vypíchnout FM rádio (sluchátka samozřejmě poslouží jako anténa) nebo aplikaci Rychlé měření. Přes hledáček a ToF kamerku na zádech můžete měřit vzdálenost telefonu od okolních objektů, příp. si nechat automaticky změřit hranaté a kruhové objekty, resp. přejít k ručnímu měření. A to funguje vcelku rychle, naměřené výsledky jsou však spíše orientační.



V rámci telefonu vás čeká známé uživatelské rozhraní One UI a Android 9.0 Pie

Rozhraní fotoaparátu je stejné jako u řady Galaxy S10, ovšem zejména u 48MPx snímače zamrzí možnost úpravy rozlišení fotografií, což je funkce, kterou Samsung u svých ROM s Androidem 9.0 Pie (ne)vědomě zakázal. Na výstupu tak z telefonu lezou 12MPx fotografie. Optimalizátor rozezná až třicet různých scén, mezi objektivy můžete rychle přepínat v pravé části fotoaplikace. Videa můžete natáčet maximálně ve 4K s 30 fps, což platí i při točení selfíček. Škoda chybějící optiky, na výběr je jen digitální stabilizace VDIS.



Výsledek benchmarku AnTuTu, správce úložiště a RAM, měření využívající 3D Depth kamerku

Pokud se však vrhnete na focení selfíček, určitě zamrzí vypnuté automatické ostření, protože na zadní pozici fotoaparát automaticky ostřit umí. Fotografických režimů je celá spousta, a zejména po přetočení na displejovou stranu nabízí trojitý foťák zatím netušené možnosti při pořizování selfíček. Jsme zvědavi, jak u telefonu dopadne test DxOMark Selfie...

Ukázkové fotografie:



Ukázkové fotografie z interiéru



Ukázkové snímky za slunečného počasí





Ukázková selfíčka, nejprve uvnitř, poté venku. V režimu Živého zaostření umí snímač velmi dobře oddělit pozadí od popředí

Ukázková videa:

Samsung Galaxy A80 začínáme v těchto dnech intenzivně testovat. Své případné dotazy k telefonu můžete pokládat v diskusi pod článkem, odpovíme na ně v připravované redakční recenzi.

Plusy:

trojitý otočný fotoaparát nahrává 4K selfie videa

povedený AMOLED displej s nalepenou fólií přímo z výroby

měření okolních objektů díky ToF kamerce

zvuk při hovoru prostupuje displejem

zrychlené 25W nabíjení

Minusy: