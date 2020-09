Není na to vhodná doba. Samsung zrušil vývojářskou konferenci SDC 2020

Samsung oznámil, že tradiční vývojářskou konference SDC (Samsung Developer Conference) se v letošním roce neuskuteční. A to vůbec poprvé po pětileté existenci této akce. Na vině je současná situace okolo koronaviru, která není pro cestování zrovna dvakrát ideální. Navíc se akce tradičně koná v San Franciscu, tedy v srdci Kalifornie, kde je stále vysoký denní nárust nových případů onemocnění COVID-19.

Samsung na webu akce uvádí, že se bude snažit vymyslet jiné cesty, jak být vývojářům co nejblíže. Mezi řádky ale také můžeme vyčíst, že softwarových změn Samsung letos nemá až tolik, že by se mu vyplatilo uspořádat samostatnou konferenci pro vývojáře. Plány vývoje softwaru jistě omezil koronavirus, přesto nevidíme žádný výrazný progres u hlasového asistenta Bixby ani u řady dalších softwarových přídavků. Navíc, nadstavba One UI 3 je již k dispozici u betatesterů, a protože Samsung v uplynulých týdnech již představil spoustu hardwarových novinek, postrádala by samostatná akce nějaký hlubší smysl.

Loňského ročníku SDC 2019 jsme se mohli zúčastnit osobně, takže jsme si hned z první ruky mohli vyzkoušet grafickou nadstavbu One UI 2.0, osahali jsme si odolný tablet Galaxy Tab Active Pro a učinili první kroky k nápravě rozložení klávesnice v desktopovém režimu DeX.

Ohlédnutí za loňským SDC 2019:

Zdroj Samsung Developer