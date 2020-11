Notům od Samsungu zvoní umíráček. Už za rok je mají nahradit skládací zařízení

Již dříve se hovořilo o tom, že Samsung pomalu sloučí řady Galaxy Note a Galaxy S do jedné, a zdá se, že z pomalého slučování se stane poměrně rychlá akce. Podle spekulací by mohl Samsung připravovaný Galaxy S21 Ultra dovybavit o dotykovou vrstvu pro pero S Pen, a protože zatím nejsou žádné známky o vývoji Galaxy Note21, vypadá to, že Galaxy Note20 Ultra bude zřejmě úplně posledním modelem této řady!

Ano, do hypotetické premiéry řady Galaxy Note21 sice zbývá nějakých deset měsíců, ovšem to je doba, ve které už se u navržených telefonů dávno začíná pracovat na softwaru. A to se nestalo. Podle zdroje, který se málokdy mýlí, má Samsung v příštím roce představit hned sedm „flagshipů“. A, i když je „přislíbena“ podpora dotykového pera S Pen u třech z nich, zmínka o řadě Galaxy Note úplně chybí.

Samsung flagships to expect this year:



S21 FE

S21

S21+

S21 Ultra

Z Fold 3

Z Flip 3

Z Fold FE — Max Weinbach (@MaxWinebach) November 15, 2020

Samsung tak příští rok zřejmě představí čtyři modely řady Galaxy S21 - Galaxy S21, Galaxy S21 FE, Galaxy S21+ a Galaxy S21 Ultra, a také tři skládačky - Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3 a cenově dostupnější Galaxy Z Fold FE. Stylus S Pen má fungovat u třech flaghsipů, mimo Galaxy S21 Ultra tak podporu očekáváme u skládacího Galaxy Z Fold3 a zřejmě i u Galaxy S21 FE.

Je tedy zřejmé, že tradiční srpnový představovací termín připadne skládacím zařízením, která začínají pomalu nabývat na významnosti. Podle některých spekulací dokonce natolik, že brzy budou hardwarově vybaveny lépe, než „běžné“ vlajkové modely tradiční konstrukce. Samsung však už nejednou ukázal, že dokáže rychle změnit svou strategii, např. u nedávného Galaxy S20 FE. Za současné konstelace to však s řadou Galaxy Note nevypadá do budoucna nijak dvakrát růžově...

Zatím poslední smartphone s S Penem - Galaxy Note20 Ultra:

