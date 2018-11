Nová barva na obzoru. Samsung Galaxy Note 9 je nyní k dostání i v měděné

Samsung počínaje dnešním dnem spouští prodej třetí barevné varianty tabletofonu Galaxy Note 9. Konkrétně se jedná o měděnou barvu (Copper), se kterou se na našem trhu původně nepočítalo. Plány se však nakonec změnily. Barva však nebude k dispozici pro všechny Note 9, je totiž vyčleněna pouze pro 512GB verzi. Koncová cena zůstává stejná - 32 499 Kč.

Samsung spustil prodeje Galaxy Note 9 24. srpna, jedná se tak o jeho hlavní želízko v ohni, co do hardwarové výbavy, pro předvánoční trh. A to spolu s Galaxy A7 (2018) a Galaxy A9 (2018). V hlavní roli je u tabletofonu opět pero S Pen, které dostalo Bluetooth a můžete s ním dělat i jiné kousky, např. jej využít jako dálkovou spoušť duálního fotoaparátu. Jak si tabletofon vedl v redakčním testu, se můžete dočíst zde.

První pohled na Samsung Galaxy Note 9: