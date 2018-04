Nová květnová akce Samsungu: zpětný bonus až 4 000 Kč na vybrané smartphony

Samsung pokračuje v marketingových akcích pro povzbuzení prodejů. Mimo nedávno spuštěného „šrotovného“ pro Galaxy S9 a Galaxy S9+ nově startuje prodejní akce na loňské Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy Note 8 a loňská „áčka“, u nichž vám Samsung po zakoupení zpětně vrátí až čtyři tisíce. Konečné ceny telefonů po započtení zpětného bonusu přinášíme v tomto seznamu:

Galaxy S8: bonus 4 000 Kč, konečná cena 13 990 Kč

Galaxy S8+: bonus 4 000 Kč, konečná cena 16 990 Kč

Galaxy Note 8: bonus 4 000 Kč, konečná cena 22 290 Kč

Galaxy A5 (2017): bonus 2 000 Kč, konečná cena 6 990 Kč

Galaxy A3 (2017): bonus 2 000 Kč, konečná cena 4 990 Kč

Co pro čerpání zpětného bonusu udělat? Za prvé je třeba zmíněné telefony nakoupit mezi 1. a 31. květnem a to v oficiální české distribuci u prodejců, jejichž seznam naleznete na stránkách Samsung-bonus.eu. Na stejném webu je třeba se následně zaregistrovat, vyplnit IMEI telefonu a nahrát kopii účtenky a to do 14 dní od nákupu, nejpozději však do 31. května. Následně vám bude přiznán zpětný bonus a vyplacen na vámi uvedený bankovní účet.

