Nové barevné varianty. Samsung Galaxy Note20 je nově v červené a Z Flip v bílé

Samsung do předvánočního portfolia produktů zařadil dvě nové barevné. Samsung Galaxy Note20 je nově nabízen v červené barevné variantě, zatímco skládací véčko Galaxy Z Flip 5G je nově k dostání i v bílé barevné variantě. Jak to telefonům sluší, se můžete podívat v naší galerii. Nové barvy jsou však zatím k dostání pouze v USA, a není jasné, zda se dostanou i do Evropy. A pokud ano, telefony to nemusí stihnout před Vánoci.

Galaxy Note20 v barevné variantě Mystic Red je v současné době exkluzivitou americké pobočky, přičemž do volného prodeje se dostane 8. prosince. Pro Galaxy Note20 Ultra se červená barva nabízet nebude. Jen o den dříve se začne v zámoří prodávat Galaxy Z Flip 5G v bílé verzi označené Mystic White. Cena obou telefonů zůstává stejná jako u stávajících variant. Recenzi Samsungu Galaxy Note20 Ultra si můžete přečíst zde, redakční test véčka Z Flip 5G zase hledejte pod tímto odkazem.

Redakční představení véčka Galaxy Z Flip 5G: