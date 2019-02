Nové Samsungy Galaxy A30 a A50 oživují střední třídu. Dostaly AMOLED s výřezem

Samsung dnes na veletrhu MWC v Barceloně představil dvě novinky, modely Galaxy A30 a Galaxy A50, které nastavují novou laťku ve vyšší střední třídě. I přes rozdílné číselné označení mají oba smartphony stejnou velikost a používají displej s identickou úhlopříčkou, v případě „á třicítky“ jsou však specifikace posazeny trochu níže.

Samsung Galaxy A30 katalog rozměry a hmotnost: 159 × 75 × 7.7 mm

displej: 6.4", dotykový AMOLED, 1 080 × 2 340, 403 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11, Bluetooth, GPS

paměť: 64 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 3 072 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 7885 (8× Cortex-A73 + A53, 2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 9.0 (Pie)

fotoaparát: 16MPx (4 640 × 3 480), autofocus, blesk ?

žádanost cena: ještě se neprodává

Samsung u letošní řady Galaxy A vsází na plastové tělo, které označuje jako „3D Glasstic“. Plastové tělo s 3D sklem nijak netíží, smartphony jsou příjemně lehké a zaoblené. Všímáme si i designu zadní strany, která vrhá zajímavé odlesky. V případě šedé jsou do bíla, u bílé zase do červené, podobně jako u perleťově bílé verze Galaxy S10. No a černá, tak ta se často blýskne i do zelena. Barevné varianty doplňuje modrá, červená a korálová.

První pohled na Samsung Galaxy A30 z MWC 2019:

Na spodní hraně telefonů najdeme 3,5mm jack, reproduktor a systémový konektor USB-C,. Oba smartphony nabídnou 6,4" Super AMOLED displej typu Infinity-U s rozlišením 2 340 × 1 080 pix. Výřez je určen pro selfie kamerku s fixním ostřením, která má světelnost F2.0 a rozlišení 16 Mpx (25 Mpx u A50). Galaxy A50 pod AMOLED navíc vměstnala optickou čtečku otisků prstů, u Galaxy A30 musíte počítat se čtečkou na zádech.

Samsung Galaxy A50 katalog rozměry a hmotnost: 159 × 75 × 7.7 mm

displej: 6.4", dotykový AMOLED, 1 080 × 2 340, 403 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, GPS

paměť: 128 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 9610 (8× neznámý, 2 GHz)

operační systém: Google Android 9.0 (Pie)

fotoaparát: 25MPx (5 000 × 5 000), autofocus, blesk ?

žádanost cena: ještě se neprodává

Méně vybavený model spoléhá na duální fotoaparát. 16Mpx snímač (F1.7) doplňuje 5Mpx kamerka (F2.2) pro rozmazání pozadí v režimu Živého Zaostření. Galaxy A50 má fotoaparáty dokonce tři. 25Mpx hlavní (F1.7), 8Mpx ultraširokoúhlý (F2.2) a 5Mpx „rozmazávač“ pozadí. U obou telefonů je po ruce i přisvětlovací dioda. S přiblížením se tedy nepočítá, oddálení scény při focení městských památek půjde využít jen u Galaxy A50.

První pohled na Galaxy A50 z Barcelony:

Výkon dodají novinkám řady Galaxy A zatím neznámé osmijádrové čipsety, v katalogu zatím uvádíme ty nejvíce pravděpodobné. Procesor u Galaxy A30 bude mít dvě 1,8GHz jádra a šest jader o taktu 1,6 GHz. Smartphone se bude na trh dodávat v paměťových verzích 3/32 a 4/64GB, počítá se i s microSD kartami (až 512 GB). Galaxy A50 dostane výkonnější osmijádro (4 × 2,3 GHz + 4 × 1,7 GHz), RAM bude 4 nebo 6 GB. Odpovídající úložiště pak bude 64 nebo rovnou 128 GB.

Oba smartphony dostanou 4 000mAh baterii s rychlým 15W kabelovým dobíjením, s bezdrátovým nabíjením se nepočítá. Uvnitř bude připraven Android Pie s nadstavbou One UI 1.1. Samsung Galaxy A50 se na českém trhu objeví v polovině března za 8 999 Kč, Galaxy A30 v ČR nabízen nebude.