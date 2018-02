O2 pokračuje se slevami na Samsungy i v únoru. U tří modelů ušetříte až 4 tisíce

Operátor O2 pokračuje se slevami na vybrané Samsungy i v únoru. Už sice není možné zkombinovat O2 slevu se Samsung cashbackem, ovšem i tak se stále dostáváme na zajímavé částky.

Akce se týká těchto tří modelů, ve výčtu uvádíme i koncové ceny po započtení slev:

Samsung Galaxy S8+ : 16 999 Kč (původní cena 20 995 Kč, sleva 4 tisíce)

: 16 999 Kč (původní cena 20 995 Kč, sleva 4 tisíce) Samsung Galaxy Note 8: 22 995 Kč (původní cena 26 995 Kč, sleva 4 tisíce)

22 995 Kč (původní cena 26 995 Kč, sleva 4 tisíce) Samsung Galaxy A8: 10 995 Kč (původní cena 12 995 Kč, sleva 2 tisíce)

A co pro získání slevy udělat? Na tomto webu klikněte na tlačítko pro vybraný model, zadejte své mobilní číslo u O2 nebo číslo přípojky a kód z faktury. Na telefon přijde SMS se slevovým kódem, který uplatníte v kamenných prodejnách O2 nebo na e-shopu. Akci můžete každý zákazník O2 čerpat jednou po dobu platnosti nabídky (do 28. února), ovšem jen do vyčerpání skladových zásob.

První pohled na tabletofon Galaxy Note 8: