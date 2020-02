Obří baterie se hrnou do mobilů. Ta u Galaxy M31 má kapacitu 6 000 mAh!

Samsung dnes v Indii představil nejnovějšího zástupce modelové řady Galaxy M. Galaxy M31 zůstává u plastové konstrukce, navrch přidává čtyřnásobný fotoaparát a také kapacitně nejvyšší baterii, kterou kdy Samsung do mobilu integroval. Stejný akumulátor však loni dostal už Galaxy M30s. Prodeje novinky budou zahájeny 5. března, a to nejprve v Indii. Smartphone se má dostat i do Evropy, zda však bude mezi vybranými státy i Česko, zatím nevíme.

Samsung Galaxy M31 katalog rozměry a hmotnost: 159 × 75 × 8,9 mm, 191 g

displej: 6,4", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 340, 403 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (600|150 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 6 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 9611 (4× Cortex-A73, 2 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 68 %

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává

Přední stranu telefonu z větší části vyplňuje 6,4" Super AMOLED s rozlišením Full HD+, který telefon zdědil od loňského Galaxy M30. V kapkovitém výřezu je umístěna 32MPx selfie. Čtečku otisků prstů nehledejte v displeji, ale na zádech telefonu. Vyjímá se zde ještě čtyřnásobný fotomodul, v němž je jako hlavní použit 64MPx snímač se světelností F1.8. Doplňuje jej 8MPx širokáč (F2.2), 5MPx snímač pro rozpoznání hloubky ostrosti (F2.2) a 5MPx makro (F2.4).

Do řady Galaxy M se navíc dostane samostatný noční režim, který by měl výrazně zlepšit kvalitu fotek pořízených za horšího okolního osvětlení. Ve fotoaplikaci nebudou chybět ani další režimy známé z vybavenějším přístrojů, např. superzpomalený režim, AR Emoji, Živé zaostření či Bixby Vision. Výkon telefonu dodá osmijádrový Exynos 9611 s 6GB RAM typu LPDDR4X. Interní úložiště bude typu UFS 2.1, kapacita úložiště bude 64, případně 128GB. Obří baterie s kapacitou 6 000 mAh podporuje zrychlené 15W nabíjení. Adaptér najdete přímo v základní krabici.

V rámci konektivity se dostalo na dvoupásmovou Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS a také na LTE. FM rádio zahraje pouze po připojení drátových sluchátek do 3,5mm jacku (v základním balení ale sluchátka chybí), k počítači se telefon připojí v režimu MTP přes konektor USB-C. V Galaxy M31 běží operační systém Android 10 s grafickou nadstavbou One UI 2.0.

Lifestylové videopředstavení „mega monstra“ Galaxy M31:

A my budeme zvědaví, zda se dostane i do Česka. Samsung u nás prodává Galaxy M20, takže je pravděpodobné, že by letos mohl uvést na trh i Galaxy M21. Jak to bude s Galaxy M31, je zatím ve hvězdách.