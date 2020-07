Odhaleno s předstihem! Samsungu unikají bezdrátová sluchátka Galaxy Buds Live

Samsung by měl podle dosavadních spekulací v červenci oficiálně odhalit hodinky Galaxy Watch 3 a také zcela bezdrátová sluchátka Galaxy Buds Live. A protože o hodinkách už víme téměř vše, bylo jen otázkou času, než se na internet dostanou detaily chystaných sluchátek. Nakonec se tak stalo dnes, a zdrojem fotek není nikdo jiný, než Evan Blass (@evleaks).

Na fotografiích v naší galerii můžete vidět sluchátka ve tvaru fazolí včetně přenosného pouzdra, v němž se budou dobíjet. Zajímavá je barevná skladba sluchátek. Mimo černé a bílé budou nabízena i ve variantě Mystic Bronze, tedy ve stejném odstínu, s nímž půjde na trh i Galaxy Note20 Ultra. Sluchátka na fotkách vypadají lesklá, přenosné pouzdro však zřejmě bude matné. Najdeme na něm jednu vnější informační diodu, která informuje o úrovni nabití pouzdra, a také vnitřní diodu, která plní stejný účel pro sluchátka.

Každá z fazolek má na svém těle POGO piny pro dobíjení, dva mikrofony a reproduktor. Jenže sluchátkům chybí silikonové nástavce, takže jsme zvědavi na to, jak budou se svými „univerzálními“ rozměry držet v uších. Představení Galaxy Buds Live se očekává 22. června, stát by mohly okolo 150 dolarů, tj. zhruba tři a půl tisíce korun. Přímá konkurence pro AirPody od Applu by mohla nabídnout i vnitřní paměť pro samostatné přehrávání hudby. Zda se jí však dočkáme, bude jasné za necelých čtrnáct dní. Aktivní redukce šumu je údajně mimo hru.