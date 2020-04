Olympiáda se posunula o rok, olympijská edice Galaxy S20 byla nakonec zrušena

Mít olympijskou edici smartphonu s logem pětikruží a nápisem Tokyo 2020 mohla být sběratelská rarita, telefon se však do prodeje nakonec nedostane. Kvůli odložení her na příští rok postrádá speciální edice řady Samsung Galaxy S20 smysl, a tak ji Samsung kompletně zrušil. O posunutí telefonu na příští rok, podobně jako u olympiády, nemůže být řeč, protože se dá předpokládat, že jako olympijský telefon by v příštím roce mohl figurovat Galaxy Note20 či Galaxy S30.

Samsung představil speciální olympijskou edici Galaxy S20+ v březnu, a již tehdy byla situace okolo olympiády nejistá. Brzy se rozhodlo o jejím přeložení na další rok, ani to však Samsungu nijak nenarušilo plány a chtěl speciální edici začít v červenci, stůj co stůj, prodávat. Po čtyřech týdnech však Samsung zcela otočil a rozhodl se, že speciální verzi nakonec do oběhu nepošle. Připomeňme, že se speciální varianta lišila hlavně navenek, a to zlatou barvou doplněnou logem olympiády. Uvnitř byly navíc připraveny tematické tapety, hardware byl přitom úplně stejný jako u běžně prodávané 5G verze telefonu.

Přehled trojice smartphonů řady Galaxy S20:

Zdroj NTTdocomo