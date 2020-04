One UI 2.1 se chystá i pro další Samsungy. Nejdřív jej dostane S10 Lite, poté Note 9

Grafická nadstavba One UI 2.1 debutovala u Samsungů řady Galaxy S20 a u skládacího Galaxy Z Flip, ovšem jihokorejský výrobce již dříve naznačil, že bez ohledu na změnu verze Androidu nabídne vybraným starším smartphonům samostatný update na nejnovější verzi grafické nadstavby. A jako první se o tom mohli přesvědčit majitelé smartphonů Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy Note10 a Galaxy Note10+.

Jako další na řadu přichází Galaxy S10 Lite, která dostane nadstavbu One UI 2.1 spolu s aktualizací G770FXXU2BTD2, jejíž součástí je i dubnová aktualizace zabezpečení. Mezi největší přídavky patří funkce Quick Share, Music Share, vylepšená klávesnice s podporou vícejazyčného překladu či nové fotorežimy. Ve fotoaparátu se objevuje režim Single Take, Pro video, Timelapse a různé přídavné filtry. Aktualizace je zatím dostupná pouze ve Španělsku, odkud by se měla brzy rozšířit i do dalších zemí.

Changelog updatu pro Galaxy S10 Lite: AR emoji

- Aplikace AR Emoji byla aktualizována a získala vylepšení jako je funkce ručních úprav a zdokonalené rozpoznávání výrazu obličeje.

※ Protože Aplikace AR Emoji byla aktualizována na novou verzi, při příštím spuštění Aplikace AR Emoji dojde k odstranění všech dříve uložených AR emoji.



Nové funkce Fotoaparátu

- Byla přidána různá menu, režimy a filtry, například Zóna AR, Jednou, Profesionální video, Moje filtry, Tón selfie.



Galerie

- Podobné obrázky jsou nyní seskupeny do uspořádanějšího zobrazení.

- Byla přidána funkce, která umožňuje sloučit více různých skupin alb do jedné skupiny, nebo sloučit různé skupiny a alba do jedné skupiny.

- Byla přidána vylepšená funkce vyhledávání, která umožňuje najít obrázky na základě informací jako je čas nebo místo pořízení fotografie.

- byla přidána funkce Rychlé oříznutí, která umožňuje zvětšit a oříznout části obrázků s vysokým rozlišením.



Kláv. Samsung

– Byla přidána funkce vícejazyčného překladu.

- Byla přidána funkce vyhledávání různých položek, například Emoji a nálepek, současně.

– Byla přidána funkce vrátit/opakovat text.

(Potažením dvěma prsty doleva nebo doprava po klávesnici.)

– Byla přidána ikona pro otevření funkce Samsung Pass.



Quick Share

– Soubory lze nyní rychle a snadno sdílet se zařízeními Samsung v blízkém okolí pomocí funkce Quick Share.



Music Share

– Aplikace Music Share nyní umožňuje, abyste sdíleli hudbu se svými přáteli pomocí zvukového zařízení Bluetooth.



Zabezpečení zařízení bylo vylepšeno.

Velmi pravděpodobná je také aktualizace „dvojčete" Galaxy Note10 Lite, ovšem oficiální cestou se o updatu zatím nehovoří. To dosud platilo i o tabletofonu Galaxy Note 9 v roku 2018, ovšem i zde by brzy měla nastat změna. Samsung update na One UI 2.1 původně vyloučil s ohledem za zhoršení stability telefonu. Zřejmě však nastal obrat, do Notu 9 se dostanou jen ty nejdůležitější funkce, přičemž Samsung aktuálně testuje, které z nich budou součástí připravované aktualizace. Celý proces testování je poměrně zdlouhavý, takže je pravděpodobné, že si na update počkáme ještě několik měsíců.

Představení nadstavby One UI 2.0 od Samsungu:

Na druhou stranu je určitě dobře, že se Samsung snaží aktualizacemi grafické nadstavby oživit i topmodel z roku 2018. Jihokorejský komunitní manažer navíc již začátkem března avizoval, že by se na aktualizaci nadstavby mohly těšit i modely Galaxy S9 a Galaxy S9+. Ani u nich však časový rámec aktualizace zatím nebyl stanoven.

Via Sammobile, Tizenhelp