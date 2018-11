One UI: Samsung zpřehledňuje svou nadstavbu. A to s updatem na Android Pie

Samsung na konferenci SDC18 oznámil i nové uživatelské rozhraní One UI, které je zatím poslední vývojovou etapou softwarové nadstavby od Samsungu. TouchWiz, jak jsme jej znali dříve, se již u Galaxy S8 přetransformoval na Samsung Experience. Spolu s updatem na Android 9.0 Pie dojde u Samsungů na další designový posun vpřed. Postará se o to rozhraní One UI.

Samsung na něm pracoval společně s Googlem, a mimo podpory skládacích zařízení, můžete čekat i zjednodušení jednoručního ovládání. Ty nejdůležitější volby a možnosti budou nově k dispozici u spodní hrany displeje, abyste je měli na dosah palce. To stejné platí i pro vyskakovacích okna, která se nebudou ukazovat uprostřed displeje, ale v jeho spodní části. Pro potvrzení nebo odkliknutí obrazovky tak nebudete muset přehmatávat.

Samsung zpřehlednil i nabídku Nastavení. Položky, které měníte, mají z displeje vizuálně vystupovat, to co nepotřebujete, má naopak zůstat skryto. Samsung v One UI změnil systémový font a ikony aplikací, zjednodušil design softwarových ovladačů a nově se zde objevuje i Noční režim. Ten byl přitom k dispozici pouze webového prohlížeče od Samsungu. Barevné podbarvení systému (barva-černá-bílá) má být v základu nastaveno podle barevné varianty telefonu. A my se domníváme, že nám tímto Samsung prozradil všech pět barev Galaxy S10...

Demo Samsung One UI:

Betaverze Androidu 9.0 Pie s nadstavbou One UI odstartuje ještě průběhu listopadu a to pro modely Galaxy S9, Galaxy S9+ a Galaxy Note 9. V plánu jsou však zatím jen tyto země: USA, Jižní Korea a Německo. Finální verze Androidu Pie se do zmiňovaných smartphonů dostane v průběhu ledna 2019. Loňské Galaxy S8, Galaxy S8+ a Galaxy Note 8 se nadstavby One UI zřejmě nedočkají.

Zdroj Samsung