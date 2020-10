Pant skládacího Galaxy Z Fold2 obstál. Nasypaná hlína se dovnitř nedostala

Na YouTube kanálu JerryRigEverything se objevilo zajímavé video, na kterém prochází tradičním „mučením“ skládací Samsung Galaxy Z Fold2. Můžeme čekat klasické škrábání do kovového těla, pálení displejů a také hrst hlíny s malými kamínky nasypanou do displeje, který je následně několikrát zavřen a otevřen. Na první pohled to vypadá jako „jasná konečná“, protože telefon nesplňuje žádnou odolnostní normu, jenže pant dovnitř žádné nečistoty nevpustil. A pant ani displej nepoškodily ani následně nasypané nečistoty.

Oproti první generaci Galaxy Fold tak Samsung ušel velký krok kupředu. Ještě, když si vzpomeneme na první generaci, v rámci které stačil k poškození displeje jen jemný prach z kapsy. Samsung sice Fold stáhl z prodeje, přepracoval a poté jej znovu začal prodávat, daleko větší odolnost pantu však přinesly až mikrokartáčky, které jihokorejci použili i u skládacích véček Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G a následně také u Z Fold2. Na mučení skládacího hybridu s koncovou cenou 54 990 Kč se můžete podívat ve videu níže.

Samsung Galaxy Z Fold2 a tradiční mučení u Jerryho: