PŘEHLEDNĚ: Ceny a start prodeje nových Samsungů Galaxy v ČR

Samsung právě v San Franciscu představil čtyři smartphony, to nejdůležitější se dozvíte v samostatných článcích: základní Galaxy S20, větší Galaxy20+ a ultimátně vybavená Galaxy S20 Ultra. Úplně jiné ambice má ohebným displejem vybavené véčko Galaxy Z Flip. Drobný bonus: true wireless sluchátka Galaxy Buds+. České ceny následují:

Galaxy S20 : 22 990 Kč (šedá, modrá, růžová)

: 22 990 Kč (šedá, modrá, růžová) Galaxy S20+ : 25 990 Kč (černá, šedá, modrá)

: 25 990 Kč (černá, šedá, modrá) Galaxy S20 Ultra 5G 12/128 GB : 34 990 Kč (černá, šedá)

: 34 990 Kč (černá, šedá) Galaxy S20 Ultra 5G 16/512 GB : 39 990 Kč (šedá)

: 39 990 Kč (šedá) Galaxy Z Flip : 38 990 Kč (černá a fialová)

: 38 990 Kč (černá a fialová) sluchátka Galaxy Buds+: 4 499 Kč (černá, bílá, modrá)

Základní model Galaxy S20 je o pětistovku levnější, než loni Galaxy S10, v případě Galaxy S20+ je cena stejná. Nejvybavenější Galaxy S20 Ultra 5G s 16GB RAM a 512GB úložištěm bude k dostání pouze na webu Samsung.cz, na brandstorech Samsungu a na Alza.cz. Zbývající prodejci a partneři budou nabízet jen variantu s 12GB RAM a 128GB úložištěm.

Předobjednávky řady S20 už odstartovaly, zájemci o Galaxy S20+ a S20 Ultra (tedy nikoliv základní S20) dostanou sluchátka Galaxy Buds+ zdarma. Do 8. března, kdy končí předobjednávky, bude třeba se registrovat a nahrát účtenku, IMEI telefonu a unikátní kód z aplikace Samsung Members. Sluchátka dostanete po ověření.

Do běžného prodeje se novinky řady Galaxy S20 dostanou 13. února. A to je docela dost dlouhé čekání. Ovšem již za 10 dní, konkrétně 21. února, se v Česku dostane do prodeje véčko Galaxy Z Flip. Pokud si do 30 dní od nákupu telefon zaregistrujete na těchto stránkách (příp. na infolince 800 726 786), bude vám zdarma aktivováno roční pojištění proti poškození telefonu s jednorázovou spoluúčastí 2 799 Kč na jednu pojistnou událost.

Videopředstavení smartphonů řady Galaxy S20: