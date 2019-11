Pětina výroby smartphonů značky Samsung přejde na čínské ODM výrobce

Samsung se podle agentury Reuters pustí uchýlil k bezprecedentnímu kroku. V roce 2020 má být pětina jeho smartphonů outsourcována tzv. ODM výrobcům. Z očekávaných 300 milionů telefonů tak příští rok zhruba 60 milionů Samsungů vyjede z továren firmy Wingtech, která souběžně vyrábí i pro značky Xiaomi, Oppo a Huawei.

Samsung bude v nižší třídě v příštím roce pokračovat se snižováním nákladů, což se nevyhnutelně podepíše na outsourcingu výroby telefonů. Samsung jen do telefonu dodá software a na kryt nechá nalepit své logo, což mu uspoří spoustu nákladů. Samsung dodává, že ODM telefony budou mít stejnou kvalitu jako ty, které se vyrábí sám. Navíc si prý „pohlídá“ jejich designový návrh a postupný vývoj. Z našeho pohledu se to bude týkat výhradně řady Galaxy A pro rok 2020, a to zřejmě těch nejlevnějších modelů až po Galaxy A31 (nástupce Galaxy A30s).

Jihokorejci se netají tím, že je v nejnižší třídě ohrožuje zejména Xiaomi a Huawei, podle analytiků z firmy Counterpoint mohou ODM výrobci nakoupit součástky pro základní modely až o 15 % levněji než významné mobilní značky, což se následně podepíše i na nižší koncové ceně. Vybavenější smartphony, zejména z řad Galaxy S a Galaxy Note, bude Samsung i nadále vyrábět ve Vietnamu a v Indii. Připravovaný Galaxy A01 tak v příštím roce zcela jistě nebude prvním ani posledním ODM telefonem s logem Samsungu.

Zdroj Reuters