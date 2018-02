Pixel 2 byl nejlepší fotomobil, ale teď se podívejte, co dokáže Galaxy S9 za šera

O nákupu telefonu stále více rozhoduje kvalita fotoaparátu, a tak není divu, že se Samsung při vývoji vrcholného modelu Galaxy S9 zaměřil právě na něj. Když praží sluníčko a všude je dost světla, tak s kvalitou fotek problém nebývá. Chleba se láme až za šera a právě v těchto situacích si Samsung letos hodně věří.

„Devítky“ jsou první mobily, které mají proměnlivou clonu a když je světla málo, umí ji otevřít až na rekordní hodnotu f1,5. Ke snímači se tak dostane o 20 % více světla než u loňského modelu.

Samsung k tomu přidává špičkovou redukci šumu, kdy se výsledná fotka skládá z až 12 snímků. Viděli jsme přímý souboj s Google Pixelem 2, který je považován za nejlepší fotomobil současnosti. Oba mobily mžouraly do jen velmi slabě osvětlené krabice s květinami a S9 tenhle souboj nad Pixelem vyhrála zdrcujícím způsobem.

Jedním dechem je však nutné dodat, že to bylo pečlivě připravené demo a v praxi se mohou rozdíly stírat. Aby dávalo smysl skládat 12 snímků do jednoho, pravděpodobně bude nutné mít mobil ve stativu, což už je komplikace. Jak by si stejná dvojice mobilů vedla při focení z ruky?

To se dozvíme až při redakčním testování. Mobily bychom měli dostat do ruky ještě před startem prodeje (15. březen) a na tohle testování už se hodně těšíme. Pixel 2 v redakci také máme, takže si test můžeme zopakovat.

A ještě jedna otázka mě napadá – kam se Galaxy S9 zařadí v žebříčku DxO Mark?