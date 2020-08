Plácačka s perem rostla a učila se nové triky. Připomeňte si legendární řadu Galaxy Note

Třetí generace řady Note v roce 2013 přišla s výraznější designovou obměnou, tedy alespoň při pohledu na zadní stranu. Plast měl co co nejvíce připomínat prošívanou kůži. U super AMOLED displeje narostlo rozlišení na Full HD a 13MPx fotoaparát na zadní straně zvládal pořizovat 4K videa v 30 fps. V telefonu běžel Android 4.3 s nadstavbou TouchWiz, o výpočetní výkon se staral Snapdragon 801. Galaxy Note 3 byl také prvním modelem řady, který podporoval zabezpečený režim KNOX.

Galaxy Note 8

Samsung po fiasku se „sedmičkou“ potřeboval napravit reputaci, a to se Galaxy Note 8 povedlo do puntíku. Žádný problém s baterií se už neobjevil (a to byl telefon pod drobnohledem), což otevřelo dveře nové generaci postavené na hranatějším půdorysu řady Galaxy S8. Na zádech se objevil duální fotoaparát, vedle něhož se přestěhovala čtečka otisků prstů. Displej byl dvakrát zakřivený, ale tak „akorát“, aby to nijak zásadně neovlivnilo ovladatelnost dotykovým perem S Pen. A na boku se ukázalo tlačítko pro hlasového asistenta Bixby (pouze v angličtině), které v začátcích nešlo přeprogramovat

U telefonu se líbila zejména zlatá barevná varianta, černá měla veškeré designové prvky hodně utopené. Bylo vidět, že Samsung byl u baterie dost opatrný, a tak do telefonu integroval poměrně malý 3 300mAh akumulátor. Telefon byl spolu s perem odolný dle normy IP68, na český trh se dodával jako hybridní Dual SIM. Výkon zajišťoval osmijádrový Exynos 8895 se 6GB RAM, pracovní nasazení uměl zčásti přebrat desktopový režim DeX. Stačilo k dokovací stanici připojit monitor, klávesnici a myš.