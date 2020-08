Plánuje se spojení řad Galaxy S a Galaxy Note od Samsungu? Zatím jen částečně

O budoucím spojení modelových řad Galaxy S a Galaxy Note se mluví již několik let. Nejnovější spekulace přiživil jihokorejský zdroj, podle něhož má Samsung první „hybridní“ model představil již v první polovině příštího roku. Kódové označení nástupnické řady Galaxy S21 (příp. Galaxy S30) je „Unbound“, a už teď se ví, že se bude skládat ze tří modelů s kódovými názvy M1, N2 a O3. A právě „óčko“ má v řadě Galaxy S poprvé nabídnout dotykové pero S Pen.

U základní dvojice máme čekat vylepšené fotoaparáty i novější čipsety, třetí model, který by se mohl nazývat Galaxy S21 Note, zřejmě přinese podobnou optiku jako letošní Galaxy Note20 Ultra, a také dotykové pers S Pen. Úplný zánik řady Galaxy Note to však podle mnohých znamenat nabude. Spojení obou hlavních modelových řad má být postupné, takže to možná potrvá i několik let. Srpnový představovací termín v budoucnu připadne skládacím modelům, od nichž si Samsung slibuje podobný záběr trhu, jako u prvních generací řady Galaxy Note. Samsung však potřebuje počkat, až budou mít skládačky dostatečnou uživatelskou základnu.

The output and price of Z Fold 3 are not enough to replace the Note as Samsung's main flagship in the second half of the year, and Note is still a guarantee of shipment.