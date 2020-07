Plastový Samsung Galaxy Note20 půjde hlavně po ceně. Čekejte i odlišné foťáky

Jen pár hodin poté, co německý web WinFuture vypustil do světa informace o Galaxy Note20 Ultra20, přidal i svou „trochu do mlýna“ v případě základního Galaxy Note20. Ten bude více tlačit na cenu, což se promítne v samotných specifikacích. Pokud budeme věřit spekulacím, dostane Note20 6,7" Super AMOLED+ displej, který však bude podporovat pouze 60 Hz obnovovací frekvenci, a navíc bude mít rozlišení jen 2 400 × 1 080 pix, nikoliv QHD.

Aby jihokorejci alespoň částečně zachovali jednotnost nové řady, zůstává v displeji čtečka otisků prstů. Zda bude ultrazvuková nebo optická, to se ještě teprve uvidí. Sklo na zádech bude nahrazeno plastem a změn se dočká i fotoaparát. Se 108MPx snímačem nepočítejte, nahradí jej 12MPx foťák z Galaxy S20, jemuž bude sekundovat 12MPx širokáč a 64MPx teleobjektiv. Ten zvládne 3× hybridní zoom promítnout až ve 30× Space Zoom. Podpora natáčení 8K videí ve výbavě zůstává, laserové ostření však k dispozici nebude.

O výkon se bude u menší verze opět starat Exynos 990, základní LTE varianta má být na vybraných trzích nahrazena 5G modelem. Paměti (8/256 GB) jsou stejné jako u loňského Galaxy Note10, microSD karty mají i nadále chybět. Baterie nabídne kapacitu 4 300 mAh, a máme počítat i s tím, že S Pen bude mít odezvu 26 ms (odezva stylusu u Ultry má být jen 9 ms). Samsung dále na těle zachoval stereoreproduktory, počítá s odolností IP68, s podporou dvou SIM karet, e-SIM a také se můžeme těšit na NFC.

V některých ohledech jsou zásahy do výbavy menšího modelu dost výrazné, bude však zajímavé sledovat, jak výrazně se horší specifikace promítnou do koncové ceny tabletofonu...

Zdroj WinFuture, Twitter