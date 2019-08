PlayGalaxy Link: stremování her z PC na Samsung Galaxy Note10 odstartuje v září

Již představení modelů řady Galaxy Note10 se Samsung letmo zmínil o streamovací službě PlayGalaxy Link. Ta vám na nových tabletofonech od Samsungu umožní streamovat hry z počítače do telefonu přes Wi-Fi nebo mobilní data, za samotnou streamovací technologií stojí cloudgamingový startup Parsec z New Yorku. Oproti známějšímu Steam Linku je výhodou to, že při streamování nemusíte být s počítačem a telefonem na stejné Wi-Fi síti.

Krátky Hands-On služby PlayGalaxy Link na Galaxy Note10:

PlayGalaxy Link nebude součástí základní aplikační nabídky u Galaxy Note10, ale jako aplikace ke stažení, která bude zpřístupněna v průběhu září. K mobilní aplikaci bude třeba nainstalovat i desktopovou verzi aplikace, zatím však není jasné, jak výrazně se bude celé řešení lišit od stávající aplikace Parsec. Bude se jednat jen o rebranding nebo bude mít streamovací aplikace něco navíc speciálně pro Galaxy Note10? Těšíme se i na nový gamepad od společnosti Glap, který můžete vidět ve výše umístěném videu. Na něm je prezentováno stremování fotbalového zápasu, který můžete ovládat přes mobil.

Via Techcrunch