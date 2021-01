Po updatu na One UI 3 mizí statistiky baterie. Poradíme, jak je vrátit zpět

S úderem silvestrovské půlnoci na většině Samsungů řady Galaxy přestaly fungovat statistiky baterie v nastavení. Týká se to těch telefonů, které byly oficiální cestou aktualizovány na Android 11 s grafickou nadstavbou One UI 3. V Česku to zahrnuje řadu Galaxy S20 a Galaxy Note20, a pokud chcete do Nastavení vrátit data o zbývající výdrži či o využití baterie jednotlivými aplikacemi, přinášíme návod, jak na to.

Zato nečekaná chyba se týká aplikačního balíčku Samsung Device Health Manager Service, který najdete přes Nastavení - Aplikace. Na této obrazovce si však nejdříve musíte vyfiltrovat systémové aplikace a do pomocí drobné ikonky na konci řádku s nápisem „Vaše aplikace“. Následně vyhledejte výše zmíněný název balíčku, přejděte do sekce Úložiště a zvolte Vymazat data. Poté je třeba telefon restartovat a připojit na nabíječku. Po úplně dokončeném nabíjecím cyklu by se vám zase mělo zase začít ukazovat využití baterie v nastavení. Jinak budete muset počkat, než Samsung tuto chybu napraví v budoucí firmwarové aktualizaci.

Zatím to však vypadá na to, že chyba nepostihla všechna již aktualizovaná zařízení. S přechodem na nový rok měl u nás v redakci problém jen Note20 Ultra, přičemž Galaxy S20 Ultra zvládl přechod bez větších problémů.

Redakční představení Samsungu Galaxy Note20: