Poddisplejová selfie u Samsungu? Dočkat se máme až u skládacího Galaxy Z Fold3

Samsung si měl do řady Galaxy S21 schovat překvapení v podobě poddisplejové selfie kamerky (UDC), kterou jihokorejci již delší dobu vyvíjejí. Jenže to vypadá, že Samsung tuto součástku poprvé dostane až do skládacího Galaxy Z Fold3, který si má odbýt svou premiéru ve druhé polovině příštího roku. Samsung to dává za vinu malým výrobním kapacitám pro poddisplejové selfie, jejichž výroba se teprve pomalu rozbíhá.

Od selfie v displeji si výrobci slibují velké věci, v příštím roce ji chce do mobilů nasadit mj. i Xiaomi, Oppo a další. V prvé řadě zmizí displejové průstřely, jimž mnozí uživatelé stále nemohou přijít na jméno. Průstřely totiž zasahují do zobrazovaného obsahu, příp. se aplikace spouštějí tak, aby byly zarovnány těsně pod ním. To však znamená, že není využit celý displejový prostor. Selfie pod displejem bude navenek neviditelná a využijete ji až v případě potřeby, navíc se počítá s tím, že poddisplejové selfie nové generace nijak neovlivní vizuální kvalitu displeje v oblasti, pod kterou budou umístěny.

