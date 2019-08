Podívejte se, jak bude vypadat Android 10 s One UI 2.0 na Samsungu Galaxy S10

O tom, že Google u připravovaného Androidu 10 nevymyslel žádnou zajímavou cukrovinku na písmeno Q, již víme od minulého týdne. Poměrně překvapivě však mezitím na internet utekl první pohled na Android 10 a nadstavbu One UI 2.0 u Samsungu Galaxy S10. Jakým směrem se jihokorejci vydají u nové verze Androidu?

Po vizuální stránce to nic až tak dramatického nebude. Při přímém srovnání se nadstavba One UI 2.0 dost podobá aktuálnímu One UI 1.1 u Galaxy S10. Na pozadí se ale odehrají určité změny, Google totiž bude po výrobcích požadovat, aby do systému vrátili systémová gesta v podobě používané u čistého Androidu. V horní liště vidíme zástupce Odkaz na Windows pro aplikaci Váš telefon, položky Média a Zařízení (obě jsou již u Galaxy Note10), a těšit se zřejmě můžeme i na podporu aplikace DeX for PC.

Prezentované prostředí je zřejmě postaveno na testovacím buildu od Googlu, který výrobcům finální verzi Androidu 10 ještě nezaslal, protože ji zatím stále ladí. Na videu tak můžete vidět, že spousta softwarových záležitostí ještě chybí, nebo je připravena „jen tak napůl“. Video umístěné níže je v portugalštině, při sledování doporučujeme v levém spodním rohu zapnout titulky a automatický překlad do angličtiny.

První pohled na Android 10 u Samsungu Galaxy S10:

