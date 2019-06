Podívejte se na první fotky pořízené 64MPx fotočipem GW1 od Samsungu

Samsung v polovině května představil mobilní fotočip GW1, který se pyšní svými fyzickými rozměry (1/1.72") a také rekordním rozlišením 64MPx. Tento fotoaparát se jako první objeví u připravovaného modelu řady Galaxy A (který by však mohl spadat i do nové modelové řady Galaxy R), dostane jej však i chystaný „flagship killer“ od značky Realme spadající do holdingu BBK, do něhož patří OnePlus, Vivo a Oppo. A šéf Realme na Twitteru ukázal první fotografie pořízené prototypem zatím neznámého telefonu.

64MPx snímač bude využívat technologii pixel binning, čtyři pixely se sloučí do jednoho, takže na výstupu z fotoaparátu vyjdou 16MPx fotografie. A jaké jsou další výhody snímače? Mimo vysokého rozlišení se máme dočkat lepší kvality fotek za horšího osvětlení, kvalitnější expozice jasných objektů, rychlejšího autofocusu a vylepšeného režimu HDR. Z ukázkových fotek z Twitteru můžeme vidět, že si snímač dobře poradil s mraky a s odrazy světla, na druhou stranu prošly fotky kompresí. Z originálů bychom se toho dozvěděli více.

Představení řady fotočipů ISOCELL od Samsungu:

V naší galerii můžete vidět i srovnání s „neznámým“ modelem od Xiaomi, a je vidět, že i prototyp se snímačem GW1 od Samsungu má ve výřezech větší úroveň detailů. První model od Realme s 64MPx fotoaparátem má na trh dorazit ve 4. čtvrtletí, o něco rychlejší by mělo být Xiaomi a samozřejmě Samsung.