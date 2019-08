Podívejte se na první rendery ohebného Samsungu Galaxy Fold 2

Opravená verze Samsungu Galaxy Fold půjde do prodeje v září, ovšem ČR není v první vlně. Zároveň se můžeme těšit na nástupnickou generaci Galaxy Fold 2. Jak by mohla vypadat, ukázal web Let's Go Digital.

Již v červenci na povrch vypluly informace, podle nichž Samsung již pracuje na nástupci prvního Galaxy Fold. Novinka má nabídnout osmipalcový skládací displej, který nebude krytý tenkým nalepovacím filmem, ale ultratenkým skládacím sklem. Na renderech vidíme zařízení, které se opět překládá v polovině, Fold 2 však zřejmě nebude protažen do výšky, ale bude ve složeném stavu spíše obdélníkový - jakobyste tablet v rozvržení na výšku displeje přeložili vejpůl. Vnější displej pak bude daleko větší, než u současné generace.

Představení Samsungu Galaxy Fold:

Detailní specifikace novinky jsou samozřejmě neznámé, můžeme však s klidným svědomím předpokládat, že jihokorejci Galaxy Fold 2 uvedou na trh již v příštím roce. Bude mezi cílovými zeměmi konečně i Česká republika?