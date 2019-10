Podívejte se na změny, které přinese Android 10 na Samsung Galaxy S10+

Redaktoři serveru Phonearena na Samsung Galaxy S10+ nainstalovali betaverzi Androidu 10 s novou verzí grafické nadstavby One UI 2.0, a podělili se o všechny novinky, které na uživatele po aktualizaci čekají. Jedná se však o neveřejnou betaverzi, která by měla obsahovat všechny novinky budoucí systémové ROM, ladit se tak už budou jen bugy, chybky a drobné detaily. Veřejné testování betaverze Androidu 10 bude brzy zpřístupněno v Jižní Koreji, USA a Německu. V ČR si betaverzi oficiální cestou nijak nevyzkoušíte.

Vzhledově nedošlo k žádným radikálním úpravám systému, pouze k drobným změnám některých položek. Změnily se třeba slidery pro úpravu hlasitosti, vizuální zpřehlednil Správce zařízení a změn se dočkaly i některé systémové animace. Do hry se dostávají nová systémová gesta od Googlu, při posunech prstu ze stran si pro simulaci zpětné šipky můžete navolit vlastní citlivost.

Představení Androidu 10 v Samsungu Galalaxy S10+:

V rámci funkce Wireless PowerShare si můžete ručně nastavit limit pro zbývající baterii v telefonu (30 - 90 procent), než se zpětné bezdrátové nabíjení deaktivuje. Android 10 nabídne zjednodušený přístup k jednoručnímu režimu, a změny se objevují i na zamykací obrazovce a lockscreenu. Např. bude možné si na Always On displeji upravit zobrazování logotypu pro čtečku otisků prstů. Aktualizovány byly i systémové aplikace od Samsungu, u některých z nich se objevuje funkce Koš. Smazané položky se nejprve přesunou do koše, než dojde k jejich definitivnímu smazání z telefonu.

Kdy dojde k vydání finální ROM s Androidem 10 pro Samsungy řady Galaxy S10, zatím nevíme. Očekáváme však minimálně dvouměsíční testování, než Samsung uvede systémovou ROM do celosvětového oběhu.

10 největších novinek v Androidu 10 (u Pixelů):

Zdroj Phonearena