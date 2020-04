Podle benchmarku Geekbench poběží Galaxy Note20 na Snapdragonu 865+

Připravovaný Samsung Galaxy Note20 se již ukázal na renderech, možná si zahrál v reklamě, na internet unikly snímky formy zadního nacvakávacího krytu a nově také víme skóre prototypové varianty v benchmarku Geekbench 5. V jednojádrovém testu získal telefon 985 bodů, ve vícejádrovém pak 3 220 bodů. A některé zdroje naznačují, že telefon nebude pohánět známý Snapdragon 865, ale jeho vylepšená verze Snapdragon 865+.

The Galaxy Note20 + will use the Snapdragon 865+ processor. Why do you say this? Because from the Geekbench results, we found that the processor's large core frequency is as high as 3.09GHz, and the 865 frequency is 2.84GHz, so we have reasons to think that it is 865+ . pic.twitter.com/I9bU87RPRD