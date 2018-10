Podobná strategie jako u Xiaomi? Galaxy A6s bude pro Samsung vyrábět někdo jiný

Původně to měla být novinky řady Galaxy P30, nakonec se nový model od Samsungu bude nazývat Galaxy A6s. Také se nepotvrdily spekulace o tom, že model s IPS panelem dostane poddisplejovou čtečku, zajímavé je však to, kdo telefon vyrobí. Galaxy A6s bude prvním novodobým smarphonem od Samsungu, o jehož výrobce se postará společnost Wintech. Tento ODM výrobce (Original Design Manufacturer) např. dlouhodobě vyrábí smartphony pro značku Xiaomi.

Samsung u Galaxy A6s zvolí cestu ODM výrobce zřejmě kvůli snížení výrobních nákladů. S telefonem se primárně počítá do Číny, kde si Samsung nevede moc růžově, a jeho podíl na trhu postupným tempem klesá. Není však vyloučeno, že se nový model ukáže i mimo Čínu, zejména na trzích, kde se Samsungu ve střední třídě až tak dobře nevede. Je tedy možné, že se telefon ukáže i ve vybraných státech Evropy?

Smartphone bude osazen 5,99" IPS displejem s rozlišením 2 160 × 1 080 pix, zadní strana s barevným gradientem nabídne duální fotoaparát (12 MPx + 2 Mpx) s dvojdiodovým bleskem a také vycentrovanou čtečku otisků prstů. Kamerka pro selfie bude pětimegapixelová. Použitý čipset bude mít maximální takt 2,2 Ghz, má se jednat o Snapdragon 660 či o Snapdragon 710. V obou případech to však bude výrazný upgrade oproti Snapdragonu 450 použitém u Galaxy A6+. Novinka dále nabídne 6GB RAM a výběr mezi 64 a 128GB úložištěm.

Samsung Galaxy A6s bude částečně vycházet z Galaxy A6+:

Kapacita baterie má činit 3 300 mAh, telefon se do prodeje dostane s Androidem 8.1 Oreo a grafickou nadstavbou Samsung Experience. Jeho představení se očekává v následujících týdnech, a my budeme zvědaví, zda se dostane i do Evropy.

Zdroj Korea Herald