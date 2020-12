Podpora 5G sítí těsně pod deset tisíc Kč. Testujeme Samsung Galaxy A42 5G

Samsung si pro předvánoční trh přeci jen připravil ještě jednu novinku. Je jím Galaxy A42 5G, což je vlastně úplně první smartphone řady Galaxy A plánované pro příští rok. Nový model je také tím nejlevnějším 5G smartphonem v portfoliu jihokorejského výrobce. Seženete jej těsně pod deset tisíc Kč. Zajímá vás, jak na tom budou příští rok „áčka“ od Samsungu?

Záda rozdělená do čtyř segmentů

Nejzajímavějším vizuálním prvkem telefonu jsou záda, která jsou rozdělena do čtyř segmentů, a každý má diametrálně odlišné odlesky. Do redakce nám dorazila černá barevná varianta, která má při zářivkovém osvětlení odlesky v barvách duhy. Nečekejte však sklo, záda jsou plastová ve stylu „3D Glasstic“, jsou tedy vysoce leštěná, takže musíte počítat i s vyšší mírou ulpívání otisků prstů a nečistot. Telefon jsme obdrželi v černé barevné variantě, jinak je telefon k dostání ještě v šedé a v bílé.

Redakční představení Samsungu Galaxy A42 5G:

Přední stranu z větší části vyplňuje 6,6" Super AMOLED displej s rozlišením 1 600 × 720 pix. Jemnost displeje se nám zdá dostatečná, panel má vysoký maximální jas, barvy si upravíte jedním ze dvou displejových režimů, a počítá se i s automatickou regulací jasu. Jen režim Always On tak trochu uměle chybí, a to je velká škoda. Logotyp optické čtečky otisků prstů se vám tak zobrazí jen na zamykací obrazovce nebo musíte pozici čtečky strefit na vypnutém displeji úplně naslepo. Čtečka otisků jinak funguje vcelku rychle a přesně, jen nesmíte mít prsty vlhké - to nefunguje vůbec.

Na zádech je do plotýnky zarovnána čtveřice objektivů, které mají široké možnosti využití. Hlavní 48MPx snímač se opírá o světelnost F1.8. Fotit můžete i v maximálním rozlišení, takže zoomu docílíte ručními výřezy. Na památky se zase bude hodit 8MPx širokáč. 5MPx makro bude vhodné na úplně ty nejmenší detaily a to jen za dobrého světla, druhý 5MPx snímač ostří na nekonečno. Využijete jej při focení v režimu Živého zaostření. Videa můžete natáčet maximálně v rozlišení UHD (3 840 × 2 160 pix), a to s 30 fps.

Snapdragon 750 a podpora 5G sítí

Výkon telefonu dodává 8nm osmijádrový Snapdragon 750, který podporuje i sítě 5. generace. Se 4GB RAM typu UFS 2.1 a 128GB úložištěm získal telefon v benchmarku Antutu velmi slušných 321 tisíc bodů. A to značí zajímavý výpočetní a herní výkon. Po zapnutí v telefonu běží Android 10 s nadstavbou One UI 2.5, která vypadá hodně podobě jako u aktuálních smartphonů řady Galaxy. Mezi aplikacemi je navíc snad jen FM rádio, ale je to tak trochu past na uživatele. Zahraje jen s připojenými sluchátky, ovšem v základní krabici žádná nenajdete. Pouze nabíječku, datový kabel, špendlík a uživatelskou příručku.

Samsung Galaxy A42 5G katalog rozměry a hmotnost: 164 × 76 × 8,6 mm, 190 g

displej: 6,6", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 399 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 4 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 750G (8× Cortex-A77, 2 GHz, 8nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 48MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk ?

vybavenost cena: 9 999 Kč

Samsung Galaxy A42 se v Česku prodává za 9 490 Kč a to v černé, bílé a šedé barevné variantě. V současné době se jedná o nejlevnější 5G smartphone od Samsungu, ovšem toto prvenství mu nemusí vydržet dlouho. Už teď víme o minimálně jednom připravovaném „áčku“, které by mělo také podporovat sítě páté generace. Galaxy A42 5G začínáme aktuálně testovat, vaše případné dotazy k telefonu směřujte do diskuse pod tímto článkem.