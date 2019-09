Podzimní akce Samsungu: Ke Galaxy S10 zdarma hodinky, na Galaxy A sleva 2 tisíce

Samsung počínaje dnešním dnem startuje na českém trhu hned dvě prodejní akce najednou. První se týká smartphonů Galaxy S10 a Galaxy S10+, při jejich pořízení vám Samsung zdarma naděli sportovní hodinky Galaxy Watch Active v černé barvě (v hodnotě 5 990 Kč). Akce platí pouze při pořízení zmiňovaných smartphonů na webových stránkách Samsungu a také v jeho kamenných prodejnách. A to od 16. září do 6. října, příp. do vyprodání zásob.

Ve stejném termínu probíhá i druhá akce zaměřená na řadu Galaxy A (Galaxy A20e, Galaxy A40, Galaxy A50, Galaxy A70 a Galaxy A80) a na chytré hodinky Galaxy Watch a Galaxy Watch Active. Při pořízení těchto produktů můžete získat až 2 000Kč cashback. Každý zákazník si můžete pořídit až dva akční produkty najednou, takže k vybranému áčku si můžete přidat i „akční“ hodinky. Ceny u jednotlivých produktů jsou po započtení cashbacku následující:

Pro uplatnění cashbacku je třeba se registrovat na webu samsung-bonus.eu do 14 dní od nákupu, a poté zde nahrát čitelnou kopii účtenky spolu s fotografií IMEI čísla a vyplnit všechny potřebné detaily. Nákup telefonu musí proběhnout u partnerů zařazených do akce, které najdete v naší galerii.

