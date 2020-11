Pokémon Home komunikuje i s Pokémon Go. Za první přenos získáte odměnu

Před pár dny se cloudová služba Pokémon Home naučila komunikovat s mobilní hrou Pokémon Go, což otevírá úplně nové dveře k výměně pokémonů. Je však třeba dodat, že komunikace s Pokémon Go funguje pouze jednosměrně. Nachytané pokémony z mobilní verze hry můžete dostat do cloudu, zpátky to ale nepůjde. Z Home však pokémony můžete odeslat do konzolových her Pokémon Sword a Pokémon Shield, které jsou k dispozici pro konzoli Nintendo Switch.

Pro přenosy pokémonů z mobilní hry Pokémon Go do cloudu Pokémon Home je třeba hru updatovat na poslední verzi. Následně se v Nastavení mobilní hry objeví položka Pokémon Home. Jakmile si hru propojíte s vaším Nintendo účtem a aplikaci Home (přes tzv. Home Support ID), můžete se pustit do odesílání pokémonů. To je dávkové, maximálně pošlete 25 pokémonů najednou, a potřebujete k němu dostatek „Go Transporter Energie“. Odeslání vzácnějších druhů stojí více energie, která se dobíjí postupně, nebo si za její dobití můžete zaplatit in-game měnou.

Představení hry Pokémon Sword & Shield pro Nintendo Switch:

Aby byl přenos kompletní, musíte jej ještě potvrdit v Androidí aplikaci Home. Při přesunu z Pokémon Go dojde ke změně IV (Internal Values), takže se vyplatí do cloudu poslat i horší pokémony, z nichž se mohou stát zajímavé přídavky do vaší sbírky. Při transferu se pokémoni naučí nové útoky a také jim náhodně přibudou skryté ability. Zpět do Pokémon Go pokémony nepřesunete, můžete je přesunout do hry Pokémon Let's Go (pouze 1.generace) nebo do aktuální řady Shield a Sword. Všechny tyto tři hry běží na herní konzoli Nintendo Switch.

Přes aplikaci Pokémon Home pro Switch můžete pokémona přesunout z cloudu do zmíněných her, u nichž přesuny fungují obousměrně. A to i u těch pokémonů, které jste už jednou mezi hrou a cloudem přenesli. Ke změně IV už nedochází, někteří pokémoni však přenést nejdou, protože u her Switch/Shield nemají své textury. U pokémonů z Pokémon Go vidíte malé géčko, ostatní pokémoni jsou bez jakéhokoliv dalšího označení.

A jaký je přínos Pokémon Home? Zejména ve výměnách pokémonů, které v době koronaviru nedají uskutečnit osobně. Vyměňovat můžete „kus za kus“ přesně podle představ ve virtuálních obchodních místnostech nebo si můžete zkusit štěstí v náhodné výměně pokémonů a postupně si tak zaplnit Pokédex. Pro plnohodnotné využití cloudu je třeba přejít na placený režim (od 79 Kč/měsíc až po 399 Kč na rok).

Jaké jsou výhody spojení Pokémon Go a Pokémon Home:

Za první přenos z Pokémon Go do cloudu získáte v mobilní hře Mystery Box, z něhož chytnete pokémony Meltan. Do cloudu vám pak přibude pokémon Melmetal lvl. 100 s podporou Gigantmaxing, kterého si můžete přenést do her Sword/Shield. A malá perlička na závěr - v době psaní článku proběhlo přes aplikaci Pokémon Home na celém světě přesně 25 012 469 výměn.