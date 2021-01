Poslední model a pak nadobro konec. Jak by mohl vypadat Galaxy Note21 Ultra?

Samsung sice u chystaného Galaxy S21 Ultra nabídne pero S Pen jako volitelný doplněk, konec řady Galaxy Note však tímto ještě nenastane. Podle veškerých dohadů a spekulací má Samsung pro letošní rok ještě v rukávu Galaxy Note21 Ultra, který by měl být skutečně posledním zástupcem populární řady Galaxy Note, která své místo přenechá stále rostoucímusegmentu skládacích zařízení. A v naší galerii se můžete podívat na to, jak by mohl poslední tabletofon řady Galaxy ve finále vypadat.

Pod fanouškovské rendery, které můžete vidět výše, se podepsali designéři spjatí se serverem Letsgodigital. I když se jedná o „střelbu naslepo“, je zřejmé, že se budoucí smartphone bude chtít designově přiblížit aktuální generaci Galaxy Note20 Ultra a také připravované řadě Galaxy S21. Rendery, které v galerii vidíte, mohou mít skutečně hodně blízko poslednímu tabletofonu řady Galaxy.

Podle představ designérů zůstane přední strana stejná, bude tedy opět osazena dvakrát zakřiveným Dynamic AMOLED 2X displejem s miniaturním průstřelem pro selfie. Podle jiných zdrojů by však měl budoucí Note dostat už poddisplejovou selfie, kterou Samsung již delší dobu vyvíjí. Nejvíce by se měla změnit zadní strana, na které je vidět fotomodul odkazující na řadu Galaxy S21, který je přímo součástí bočního kovového rámu. Ve výbavě samozřejmě nechybí ani stylus a telefon je zvěčněn hned v několika barevných variantách, z nichž se nám nejvíce líbí zelená a modrá.

Redakční představení Samsungu Galaxy Note20 Ultra:

Pokud by takto skutečně vypadal Galaxy Note21 Ultra, byla by to podle vás důstojná tečka za desetiletou existencí řady Galaxy Note?

Zdroj letsgodigital