Poslední velký update pro pracanta s perem. Galaxy Tab S4 dostává Android 10

Prvního srpna uplynou dva roky od představení tabletu Galaxy Tab S4 od Samsungu, na něhož se v těchto dnech dostává systémová aktualizace na Android 10. Je to tak druhý, a zřejmě poslední, velký systémový update, na který se mohou těšit uživatelé tohoto multimediálního tabletu doplněného perem S Pen. V srpnu roku 2018 se Galaxy Tab S4 dostal do prodeje s Androidem Oreo, následně byl loni v dubnu aktualizován na Android 9.0 Pie.

Současná aktualizace přináší Android 10, grafickou nadstavbu One UI 2.0 (upgrade z verze 1.1) a také červnový update zabezpečení. Aktualizační balíček s označením T835XXU4CTF5 je zatím k dispozici pouze ve Francii, odkud by se měl postupným tempem dostat do zbytku Evropy. Pokud si chcete francouzskou verzi firmwaru nahrát do tabletu neoficiální cestou s předstihem, můžete si firmware s produktovým kódem XEF stáhnout zde.

Představovací video Samsungu Galaxy Tab S4: