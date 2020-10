Poslední velký update. Samsungy Galaxy S9 a Galaxy Note 9 dostanou One UI 2.5

Samsung v Evropě pomalu spouští aktualizace svých starších modelů řad Galaxy S9 a Galaxy Note 9 na, v současné době, nejnovější verzi grafické nadstavby One UI 2.5. Jedná se o vůbec poslední velký update obou modelů, které budou nadále dostávat jen bezpečnostní aktualizace, protože Android 11 se pro ně už neplánuje. Update se zatím objevil pouze v Německu, odkud by se však měl brzy rozšířit i do dalších evropských zemí.

Největším přídavkem softwarové aktualizace je bezdrátový režim DeX či vylepšený fotoaparát. V něm se nově objevuje mód Single Take, v režimu Pro Video jsou k dispozici režimy se snímkovací frekvenci 24, 30 a 60 fps. Další vylepšení se týkají Samsung klávesnice, která má nově integrované vyhledávání na YouTube a v režimu na šířku se dokáže pro pohodlnější psaní rozdělit na dvě poloviny. Do výbavy se dostalo i zasílán SOS zpráv vybraným kontaktů v případě nouze, a to každých 30 minut až po dobu 24 hodin.

V neposlední řadě bude prostředí starších topmodelů vypadat stejně jako u aktuálních řad Galaxy S20 a Galaxy Note20. Aktualizaci telefon v následujících týdnech nabídne automaticky, příp. ji můžete ručně vyhledat přes Nastavení - Aktualizace softwaru - Stáhnout a instalovat.

Náš první pohled na Samsung Galaxy Note 9:

Via Sammobile[1], Sammobile[2]