Potvrzeno. Samsung láká na představení Galaxy Note 10, uskuteční se 7. srpna

Až doposud se jednalo o veřejné tajemství, nyní už je vše oficiální. Řeč je o představení nové řady tabletofonů Galaxy Note 10, které se uskuteční 7. srpna v New Yorku. Samsung si pro premiéru letošních novinek řady Galaxy Note vybral stejné místo jako vloni, Barclays Center v Brooklynu. To je domovskou základnou pro hokejový tým New York Islanders či basketbalový tým Brooklyn Nets. Pro účely sportovních klání má aréna kapacitu pro 19 tisíc fanoušků.

Na videopozvánce můžeme vidět stylus S Pen, který „nakreslí“ vycentrovaný fotoaparát. A to znamená nejspíše jen potvrzení vycentrovaného průstřelu v displeji. A, i když se dříve hovořilo o fotoaparátu integrovaném ve stylusu, tomuto řešení moc šancí nedáváme. Z akce bude přenášen živý stream, a to přímo na webu Samsungu. Datum startu tiskové konference Unpacked bude ještě upřesněno, předpokládáme dopolední termín, aby mohla Evropa odhalení nového Notu díky časovému posunu (-6 hodin) sledovat ve večerních hodinách.

Krátká pozvánka k představení novinky řady Galaxy Note:

Zdroj Samsung News