Potvrzeno. Samsung představí řadu Galaxy S21 na online eventu 14. ledna

Dosud se o datu 14. ledna jen spekulovalo, nyní už to máme „černé na bílém“. Samsung potvrdil, že právě tento den se uskuteční akce Galaxy Unpacked 2021 s podtitulem „Welcome to Everyday Epic“, jejíž hlavní náplní bude uvedení trojice modelů řady Galaxy S21. Spolu s telefony my mělo dojít i na premiéru sluchátek Galaxy Buds Pro. Na videopozvánce je vidět nový design zadního fotomodulu, který je schován v poloprůhledné kostce.

Samsung v popisu tiskové konferenci dodává: „Za poslední rok se mobilní technologie staly středobodem každodenního života, protože lidé pracují a tráví čas doma. Zrychlený přechod do světa, v němž jsou mobilní technologie na prvním místě, s sebou přináší potřebu zařízení, která mohou proměnit každodenní život v neobyčejný zážitek.“

Tisková konference se kvůli koronaviru uskuteční čistě v online podobě bez účasti novinářů a široké veřejnosti. Stream bude možné sledovat na YouTube kanálu Samsungu, a to 14. ledna od 16:00 hod. středoevropského času. Do prodeje by se měla řada Galaxy S21 dostat ještě do konce ledna. Veškeré uniklé informace ke Galaxy S21 a Galaxy S21+ naleznete zde, neochudíme vás ani o tiskové fotografie a specifikace nejvýkonnějšího Galaxy S21 Ultra.

Pozvánka na akci Samsung Galaxy Unpacked 2021: