Pozor na kopie! Podvodníci si nechali patentovat design řady Galaxy S20

Dva dny před představením řady Galaxy S20 a véčka Galaxy Z Flip, tj. 9. února, si nechalo uskupení firem Butterfly Global Investments Company ze Seychel s dceřinou Geosum International Global Investments Grup ze Španělska patentovat design čtyři smartphonů pro evropský trh. Na tom by nebylo nic zajímavého, kdyby se nejednalo o identické kopie Samsungů Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra a Galaxy Z Flip. Podezřelé je navíc i to, že o činnosti obou firem toho nejde moc dohledat, Butterfly Global navíc sídlí v „daňovém ráji“.

V případě „es dvacítek“ společnosti úspěšně obdržela designový patent od Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), a to i přesto, že je jedná o zjevnou kopii zad řady Galaxy S20. Jen místo loga Samsungu je zde v Malování přidané textové pole s nápisem Butterfly. A chybí i boční tlačítka, která ve zmiňované jednoduché aplikaci také velmi rychle odstraníte, stejně jako jako slovní spojení „Space Zoom“, na nějž má Samsung ochranné obchodní označení.

V případě Galaxy Z Flip se jedná o patent skládací konstrukce v polorozevřeném stavu. Firma vycházela z dřívějších úniků na internet, které posloužily jako návrh k podání patentového návrhu. Pokud by firma šla do soudního sporu se Samsungem, zcela jistě by prohrála, ovšem udělení patentu ji umožňuje distribuovat podobně vypadající telefony jako ty od Samsungu, ovšem za výrazně nižší ceny. A právě podezřele nízká cena by měla být dostatečným varováním, že pořizovaný telefon z asijských velkoobchodů (AliExpress, DHGate) popř. z Ebay nebude ten, za koho se vydává.

Představení véčka Samsung Galaxy Z Flip:

Koupit tedy můžete třeba zařízení vypadající jako Galaxy S20 Ultra, ovšem hardware bude neporovnatelný. Podle zdroje nejsou kopie „es dvacítek“ ničím neobvyklým, na internetu není problém dohledat „Galaxy S20 Ultra“ s 1GB RAM za zlomek pořizovací částky (cca 260 dolarů, zhruba 6 tisíc Kč). Je však třeba počítat s tím, že procesor, baterie, úložiště, fotoaparáty (včetně jejich deklarovaného a skutečného počtu), paměti a uživatelské rozhraní bude úplně někde jinde v porovnání s originálem.

Zdroj Lets Go Digital