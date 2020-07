Překvapení! Evropské verze Galaxy Note20 poběží opět na Exynosu 990

Dva nezávislé zdroje obeznámené s vývojem v zákulisí potvrdili, že se připravovaná řada Galaxy Note20 od Samsungu nedočká vylepšeného čipsetu Exynos 992, ale že zůstane u Exynosu 990. Ten byl nasazen již u řady Galaxy S20, ovšem při přímém srovnání nestačil na Snapdragon 865, na němž běží americké „es dvacítky“, a v některých testech dokonce ani na starší Snapdragon 855! Exynosům byla vytýkána vyšší energetická náročnost a rychlejší zahřívání čipsetu, což měl vylepšit 6nm Exynos 992. Ten se však do nové řady tabletofonů s největší pravděpodobností nedostane.

Jenže, výkonové nůžky se letos mezi evropskými a americkými Samsungy rozevřou ještě více. Galaxy Note20 a Galaxy Note20+ mají být totiž v USA postaveny na vylepšeném Snapdragonu 865+! Nové modely od Samsungu dostanou Android 10 a nadstavbu One UI 2.5, která je optimalizovaná pro celou řadu čipsetů. Jenže u těch od Samsungu je nejvýše uváděn právě Exynos 990. Existuje sice malá šance, že by jihokorejci pustili do světa řadu Note20 kompletně osazenou Snapdragony 865+, s ohledem do minulosti to však moc nadějně nevidíme.

Can confirm. I have found no references to any new chip other than Snapdragon 865+ in the firmware's I have on hand.



The Exynos 990 will be used in the Note 20 and Note 20 Ultra. https://t.co/AGee7eHv8F