Přepněte na jarní režim! Samsung u vybraných modelů sleví až 5 tisíc korun

Samsung dnes spustil jarní prodejní akci pro smartphony, v rámci které můžete získat slevu až 5 tisíc korun při pořízení vybraných smartphonů řady Galaxy. Akce probíhá na webu Samsung.cz a u vybraných prodejců elektroniky. Pro využití akčních cen u níže uvedených smartphonů, bude třeba při objednávkách použít níže uvedené promokódy:

Uvedené promokódy samozřejmě nelze kombinovat mezi jednotlivými modely, každý smartphone má svou specifickou jarní slevu. Akce platí do 19. dubna nebo do vyprodání zásob. Na jednu objednávku je možné do košíku vložit maximálně dva kusy stejného zlevněného modelu.

Redakční představení smartphonů řady Galaxy Note10:

Mezi řetězce zapojené do akce patří např. Mobil Pohotovost, Alfa Computer, Alza.cz, Comfor, Datart, Electroworld, a další. Kompletní výčet zapojených prodejců elektroniky najdete v naší galerii. Více informací o akci se dočtete zde.