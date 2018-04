Přijde na to čas každý rok. Znovu se spekuluje o zmenšené verzi Galaxy S9

Doslova každý rok se spekuluje o tom, že Samsung představí zmenšenou verzi aktuálního modelu Galaxy S s přídomkem Mini. A zatím to nikdy nevyšlo. Galaxy S6 Mini, Galaxy S7 Mini ani Galaxy S8 Mini nakonec oficiální cestou nevznikly. Naposledy se na pultech obchodů objevil Galaxy S5 Mini, ovšem se to se psal ještě rok 2014. Dnes se na internetu objevily spekulace o tom, že by Samsung mohl představit Galaxy S9 Mini, jehož specifikace unikly v benchmarku Geekbench.

Podle něj má být domnělý Galaxy S9 Mini nést modelové označení SM-G8750 a postaven má být na osmijádrovém Snapdragonu 660 a grafickém adaptéru Adreno 512. Telefon má 4GB RAM, což by byla stejná kapacita operační paměti jako v případě „plnokrevné“ Galaxy S9. Datum představení zmenšené verze se odhaduje na červen či červenec, ovšem i tentokrát se jedná o pouhé spekulace.

Neuvěříme jim, dokud nápis Galaxy S9 Mini neuvidíme černý na bílém.

První pohled na Samsungy Galaxy S9 a Galaxy S9+:

Via Phonearena