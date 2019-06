Připravovaný Galaxy A90 má být prvním modelem řady Galaxy R od Samsungu

Označení Samsung Galaxy A90 musí být snad prokleté. Ještě před jeho představením se toto označení přisuzovalo telefonu s výsuvným otočným fotoaparátem, který nakonec dostal prodejní název Galaxy A80. Nyní se začíná o „á devadesátce“ mluvit znovu, ovšem ani tentokrát to zřejmě nevyjde. Jihokorejci z Galaxy A90 zřejmě udělají prvního zástupce nové modelové řady Galaxy R. A to i přesto, že telefon má dostat modelové označení SM-A90x. Změna ve značení tedy proběhla na poslední chvíli.

Tento model bude brzy doplněn sourozencem, a pro oba platí, že budou mít na zádech tři fotoaparáty a na přední straně velký Super AMOLED displeji. Ten nejvybavenější, pro nás je to stále novinka skrytá pod označením Galaxy A90, bude podporovat sítě 5G a navíc bude mít i jednu unikátní funkci spojenou s fotoaparátem. O co přesně by se mělo jednat, však zdroje zatím mlčí. Spekuluje se i o rychlém 45W nabíjení, které má nabídnout i připravovaný Galaxy Note 10 Pro.

