Přivítejte první smartphone s průstřelem. Samsung Galaxy A8s bude jen pro Čínu

Samsung včera odpoledne představil svůj první smartphone s „průstřelem“. Abychom byli úplně přesní, jedná se o prvotinu s Infinity-O panelem, který má poblíž levého horního rohu díru pro selfie kamerku. Samsung si tak v nevypsaném závodě došel pro první místo, jako druhý v pořadí se dočká Huawei Nova 4, třetí pozice zřejmě připadne připravovanému Honoru View 20. Prvotina od Samsungu však bude omezena pouze na čínský trh.

Samsung u nového modelu použil 6,4" IPS LCD displej, který je v rozích zakulacen a při poměru stran 19,5:9 vykresluje na matici 2 340 × 1 080 obrazových bodů. Samotná díra v displeji má průměr 6,7 mm, a vměstnala se do ní kamerka pro selfie. Na zádech se „do semaforu“ zařadil trojitý fotoaparát. Hlavní 24Mpx snímač s clonou f/1.7 doplňuje 10Mpx teleobjektiv (f/2.4) a 5Mpx kamerka pro rozpoznávání hloubky ostrosti. Uprostřed zad čeká oválná čtečka otisků prstů.

Výkon dodá Snapdragon 710, a to se 6 nebo 8GB operační pamětí. Paměť o kapacitě 128 GB rozšíříte paměťovkami o dalších 512 MB, baterii o kapacitě 3 400mAh dobijete zrychleně přes konektor USB-C. Telefon půjde do prodeje ještě v průběhu prosince s Androidem Oreo a grafickou nadstavbou Samsung Experience, a to v gradientních odstínech zelené, modré a šedé. Dostupnost je omezena pouze na Čínu, koncová cena zatím není známa.

