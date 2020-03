Prodeje řady Galaxy S20 budou zřejmě nižší než u „es desítek“. Viník je zřejmý

Koronavirus začíná čím dál výrazněji zasahovat do našich každodenních životů a je zcela jasné, že ovlivní i nejednu ze sfér lidské činnosti. Podle jihokorejského zdroje může virus COVID-19 výrazně ovlivnit i prodejnost řady Galaxy S20. Oslovení analytici očekávají prodeje „es dvacítek“ na nižší úrovni, než u loňské řady Galaxy S10. A pod to se nemalou měrou podepíše i Evropa, protože pultové prodeje na starém kontinentu odstartovaly 6., resp. 13, března, což zapadlo přesně do probíhající pandemie koronaviru. A v té jde zájem o telefony tak trochu stranou...,

Podle zdroje Samsung výrazně omezil poptávku po součástkách pro řadu Galaxy S20. Jihokorejci přitom původně očekávali, že se bude nejvíce prodávat model Galaxy S20+ (protože loni nejvíce táhl Galaxy S10+), předobjednávky Ultry však překonaly veškerá očekávání. Tvořily více než polovinu všech předobjednávek! Samsung tak musel i přes snížené dodávky dílů doobjednat fotomoduly se 108MPx fotočipem a teleobjektivem se 100× Space Zoomem.

Samsung tak letos zřejmě nezvrátí posupně klesající tendenci prodejů své elitní „eskové“ řady. Na 40 milionů prodaných Galaxy S5 zřejmě ani letos nedosáhne. Připomeňme, že „es osmiček“ prodal Samsung 38 milionů, „es devítek“ 32 milionů a loni pak 36 milionů smartphonů řady Galaxy S10. Koronavirus po zrušeném MWC zcela jistě citelně zasáhne i další výrobce. Jak výrazně, bude jasné z finančních výsledků jednotlivých výrobců za první a druhý kvartál letošního roku.

Redakční představení Samsungu Galaxy S20 Ultra:

Zdroj Thelec