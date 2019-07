Prošel úspěšně všemi testy. Samsung Galaxy Fold má jít již brzy do prodeje

Jihokorejská média včera v podvečer informovala o tom, že Samsung úspěšně prošel poslední sérií testů revidované verze skládacího hybridu Galaxy Fold. Jihokorejský výrobce zaslal opravené modely profesorům na univerzitě v Soulu i do svého výzkumného institutu KAIST. A výsledek? Podle vyjádření pro jihokorejský zdroj se už nikomu nepodařilo replikovat původní nešvary. Vypadá to tedy, že Samsung má konečně hotovo, a že Fold může jít v brzké době do prodeje.

Samsungu, při ohlédnutí zpět, udělali youtubeři a influenceři medvědí službu, když záhy po rozbalení prokázali, že u Foldu není vše tak, jak má být. Problémy se v prvé řadě týkaly svrchní fólie na displeji, která budila zdání běžné přepravní fólie. A při jejím odlepení přestal displej fungovat. Dalším problémem byl prach a nečistoty, které se pod displej dostaly skrz pant, a které způsobily již po pár dnech nenávratné zničení displeje.

Samsung sesbíral všechny kusy od testerů a přistoupil k nápravným opatřením. Svrchní fólii, tj. nedílnou součást displeje, protáhl až pod rámečky okolo vnitřního displeje, takže nikoho nebude lákat její odlepení. V rozevřeném stavu bude okolo pantu ještě jedna ochranná membrána, která má zajistit, že se dovnitř nedostanou žádné nečistoty, nebo alespoň absolutní minimum, které vnitřní struktury nijak nenaruší.

Vypadá to tedy, že Samsung velmi brzy protrhne bobříka mlčení a konečně oznámí, kdy půjde upravená verze Foldu do prodeje. Velkým nedostatkem je však to, že se informace o Foldu navenek dostávají pokoutně, zatímco Samsung již několik měsíců zarytě mlčí. A tímto netransparentním jednáním zřejmě odradil i ty zájemce, kteří při automatickém rušení objednávek zůstali věrni svému dřívějšímu rozhodnutí. Zvrátí Samsung Galaxy Fold misky vah na svou stranu nebo si navždy ponese punc zařízení, které se „na první dobrou“ nepovedlo?

Krátké představení skládacího Samsungu Galaxy Fold:

Zdroj obeznámený s celou kauzou se vyjádřil takto: „Uvedení prvního masově vyráběného skládacího smartphonu na trh rychleji než Huawei, je pro Samsung důležitější, než ztráta svých zákazníků.“ Znovuoznámení skládacího Galaxy Fold bychom se mohli dočkat již 7. srpna v New Yorku, a to krátce po představení nové řady Galaxy Note 10.

Zdroj Thelec