Průstřel na netradičním místě! Toto je vnitřní displej Samsungu Galaxy Fold 2

Samsung se připravuje na velkou představovací akci Galaxy Unpacked, na které se ukáže i připravovaný skládací hybrid Galaxy Fold 2. A právě fotka jeho vnitřního displeje se s předstihem objevila na internetu. Masivní výřez z první generace Galaxy Fold je pryč, místo něj je součástí displeje jen malý průstřel, ovšem jeho umístění je na první pohled dost nečekané. Nenajdete jej totiž v žádném z rohů, ani není vycentrovaný. Zdá se, že je výřez umístěn zcela nahodile...

Jenže, to není tak úplně pravda. Ice Universe na svém Twitteru ukazuje, že umístění průstřelu je vlastně zcela logické, a to s ohledem na to, co se nachází na druhé straně. Za levou částí vnitřního displeje je totiž umístěn vnější displej s vlastní selfie, za pravou částí pak modul fotoaparátu. Samotný průstřel pro selfie tedy měl poměrně omezené „manévrovací“ možnosti. Navíc, na kraje displeje se selfie kamerka kvůli očekávanému zakřivenému sklu, neměla jak vejít.

Pomalu tak začínáme mít reálné představy o designu připravované skládačky, jejíž první rendery unikly na internet již před dvěma týdny. Vnitřní displej Foldu 2 má podporovat 120Hz obnovovací frekvenci, výkon skládačce dodá Snapdragon 865. K oficiálnímu představení hybridu by mělo dojít 5. srpna.

Zdroj Twitter