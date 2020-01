Prvenství přenechá Huawei. Galaxy S20 Ultra má mít jen 5× optický zoom

V souvislosti s řadou Galaxy S20 se už několik měsíců skloňuje označení Space Zoom, což má znamenat až na 100× hybridní přiblížení při focení. Základem této funkce mělo být 10× optické přiblížení, které by vyšších úrovní zoomu dosahovalo kombinací s digitálním přiblížením. Podle posledních spekulací však Samsung do řady Galaxy S20 10× optický zoom nestihne dodělat a v rámci souboje s konkurencí tak prvenství přenechá jiným, zřejmě chystanému Huawei P40 Pro.

Samsung již loni v květnu oznámil, že má hotový fotočip spolu s optickou umožňující 5× optické přiblížení. Není tajemství, že foťák vznikl ve spolupráci s firmou Corephotonics, do které Samsung investoval přesně před rokem. Přiblížení přitom umožňuje periskopová soustava čoček umístěná pod zadním krytem, takže z těla telefonu navenek nic výrazného nevyčnívá. A ani zmiňovaný 10× optický zoom už vlastně není žádná rarita, najdeme jej např. u Oppo Reno 10× Zoom Edition.

Samsung s ohledem na optický zoom v mobilu doposud doháněl konkurenci, a tentokrát se očekávalo, že přijde na trh s 10× optickým přiblížením. Ukazuje se však, že i tentokrát zřejmě pouze dožene Huawei, který se již u loňského P30 Pro pyšnil 5× optickým přiblížením. A na stejnou metu se má letos dostat i Galaxy S20 Ultra.

U něj však přijde do hry hlavní 108MPx snímač, který by mohl teoreticky v kombinaci dvou fotoaparátů umožnit až 10× bezztrátový zoom, o čistě optické řešení se však jednat nebude.

The war between "Telescopes" in 2020

S20 Ultra:

48MP IMX586 5X

Pixel cropping 12MP 10X

100X Zoom



P40 Pro:

8MP IMX520 10X

?