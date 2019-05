První kroky k nápravě. Víme, jak Samsung vylepšil konstrukci skládacího Galaxy Fold

Samsung ještě před oficiálním zahájení prodejů skládacího Galaxy Fold byl nucen veškeré testovací kusy od influencerů a YouTuberů stáhnout. Na vině byly problémy s displejem, ten největší se týkal nechráněných pantů, kam mohly vniknout nečistoty a následně poškodit celý skládací displej. Někteří YouTubeři také odlepili svrchní vrstvu displeje, která se sice tvářila jako krycí fólie, ovšem ve skutečnosti byla nedílnou součástí zobrazovacího panelu.

Druhý zmiňovaný problém vyřešil Samsung tak, že okraje fólie schoval do bočního rámečku. Pokud ji i přesto bude chtít někdo odloupnout, nebude to mít ulehčené, protože nebude vědět, kde začít. I tak předpokládáme, že Samsung přidá do základního balení upozornění o tom, že horní vrstva displeje se nesmí odlepit ani na ní přilepovat nějaké další ochranné fólie.

Problém týkající se nečistot vnikající okolo pantu vyřešil Samsung tak, že zmenšil mezeru mezi oběma díly v zavřeném stavu. Problém to sice neeliminuje stoprocentně, šance, že nečistoty poškodí displej, mají být ale výrazně minimalizovány. Je zřejmé, že u nástupce Galaxy Fold bude muset pant přepracovat, aby nedošlo k podobným patáliím jako v případě první verze Galaxy Foldu.

Podle jihokorejského zdroje se má upravený Galaxy Fold začít prodávat v Jižní Koreji již v průběhu června. V současné době hybrid testují všichni jihokorejští operátoři, a pokud testy dopadnou bez problémů, měl by se model postupně dostávat i na další trhy. Nás však zajímá zejména to, zda se díky přepracování konstrukce ČR neposune do první vlny, ve které byly původně i takové země, jako Polsko nebo Rumunsko.

