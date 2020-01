První náznak designu Samsungu Galaxy Note20. Spekulace začínají daleko dříve

Na sociální síti Weibo se objevil první náznak designu budoucího Samsungu Galaxy Note20. Ze schematických náčrtků nacvakávacího krytu je jasné, jak bude novinka rámcově vypadat. Nový Note si tradičně zachová hranatější kontury, záda bude zdobit obdélníkový výřez se zaoblenými rohy, což bude u letošních Samsungů naprostou samozřejmostí. Trend, který nastavil Galaxy A51, Galaxy A71, Galaxy S10 Lite či Galaxy Note10 Lite, se tak bude prolínat smartphony napříč všemi kategoriemi.

I když se od Galaxy Note20 očekává rámcově stejný design jako od chystané řadě Galaxy S20, bude tu jedna výrazná změna. V kovovém rámu totiž nebudou doplňková tlačítka umístěna vpravo ale vlevo, stejně jako u loňského Galaxy Note10. Na horní hraně bude jedna ze zdířek určená pro sekundární mikrofon, druhá zase pro vývod sluchátkového reproduktoru pro režim sterea. Na spodní hraně bude k dispozici USB-C, primární mikrofon, hlavní reproduktor a šachtice pro pero S Pen. Chybějící sluchátkový jack nás příliš nezaráží, neměla jej ani loňská generace

Spekulace tentokrát začínají dost brzo, takže to vypadá, že by mohl být telefon představený dříve, než v klasickém srpnovém okně. Podle některých odhadů by mohl Note20 spatřit světlo světa ještě ve druhém čtvrtletí spolu s Galaxy Fold 2, čímž by, de facto, započala fáze postupného spojení řad Galaxy S a Galaxy Note. Srpnový termín by pak mohl připadnout novince ze stále rozrůstajícího se segmentu skládacích zařízení. No, nechejme se překvapit...

Zdroj Weibo